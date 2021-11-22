В Ереване протестуют против делимитации и демаркации границ: задержано 18 человек

В столице Армении Ереване с утра начались акции протеста, которые проходят в данный момент в разных частях гророда.
Инициаторами акции являются политические партии, общественные организации, а также отдельные лица.
Они выступают против делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, требуют обнародования документов, которые планируется подписать.
Из-за акций на некоторых улицах и проспектах Еревана возникли проблемы с движением автомобилей.
Полиция пытается оттеснить участников акции от территории, чтобы открыть дороги.
Армянские СМИ уже анонсировали масгтабный митинг, который должен состояться сегодня в 17.00 на пощади Республикики.