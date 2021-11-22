Для лечения Саакашвили потребуются психолог и психиатр

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что в процессе лечения политика может потребоваться помощь психолога и психиатра. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра», — выразил он мнение после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда он был ранее переведен из тюремной больницы.

Также медик допустил, что может потребоваться помощь специалистов из-за рубежа для оценки состояния экс-лидера Грузии. «Угрозы пока существуют, не могу сказать, что опасность миновала и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет», — сказал он.

Сейчас Саакашвили продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление. Кипшидзе также рассказал, что первый день процесса восстановления после голодовки прошел нормально, но врачи обеспокоены неврологией, в ближайшие дни планируется приезд неврологов.

«У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации», — отметил Кипшидзе.

В госпитале бывший грузинский президент чувствует себя спокойнее, чем в тюремной больнице, благодарен врачам госпиталя и считает, что разница между госпиталем и тюремной больницей большая.