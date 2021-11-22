Во Франции набирает обороты пятая волна коронавируса

Власти Франции отмечают резкий всплеск заболеваемости ковидом и признают, что в стране началась пятая волна эпидемии. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в эфире радио Europe 1, передает ТАСС.

«Сейчас у нас ситуация с пятой волной. Мы можем констатировать, что она начинается стремительно. За неделю число новых случаев выросло на 80%, в среднем 17 тыс. случаев ежедневно», — сказал он.

«Есть элементы, которые вызывают у нас обеспокоенность, но есть и те, что вселяют уверенность», — сказал Атталь. Он отметил, что Франция «несколько раньше соседних стран» начала кампанию по ревакцинации населения при том, что в стране достаточно большой процент населения привился от коронавируса. В то же время официальный представитель правительства не дал прямого ответа на вопрос о том, собираются ли власти страны по примеру Австрии вводить повторный режим самоизоляции и не будет ли каких-то ограничений только для тех, кто еще не вакцинирован. Атталь заявил, что власти считают санитарный пропуск основным средством профилактики эпидемии, и отметил, что благодаря ему до сих пор не были ведены более жесткие ограничения по стране.