Талибы запретили в Афганистане сериалы с участием женщин

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» запретило трансляцию ряда телепередач, в том числе с участием женщин. Об этом сообщили в министерстве исламской ориентации.

«Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать», — приводит «Лайф» сообщение ведомства.

Согласно новым правилам, афганские телевизионные СМИ не должны нарушать нормы шариата и морали, развлекательным программам запрещено оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты обязаны покрывать голову платком. Министерство также запретило показ фильмов, пропагандирующих иностранную культуру, а также любых сериалов, где есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.