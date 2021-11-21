Мужчина пытался выкопать могилу для своего кота и умер

В Калининграде местный житель упал без сознания, когда копал могилу для своего кота, прибывшие на место врачи установили смерть мужчины. Об этом сообщает издание «Клопс».

Трагедия произошла в районе поселка Пятидорожное. Отмечается, что 52-летний мужчина с женой отправился за город, чтобы похоронить умершего питомца.

Когда калининградец начал копать яму, он потерял сознание и упал. Его супруга выбежала на дорогу, где смогла остановить проезжающую мимо машину и попросила вызвать врачей, медики и диагностировали смерть мужчины.