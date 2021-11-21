В Иране протестовали против нехватки питьевой воды

Жители иранского города Шахре-Корд, административного центра провинции Чахармахаль и Бахтиария, расположенной на юго-западе страны, сегодня вышли на демонстрацию напротив резиденции губернатора из-за недостатка питьевой воды в провинции, — сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский государственный телеканал IRIB.

«Жители города Шахре-Корд организовали демонстрацию перед зданием губернатора провинции Чахармахаль и Бахтиария, чтобы выразить недовольство населения по поводу недостатка воды в провинции», — говорится в сообщени.

Отсутствие осадков и худшая за последние 50 лет засуха в стране стали причиной резкого снижения водоснабжения в городах страны, в пятницу в иранском Исфахане сотни фермеров вышли на демонстрации из-за высыхания единственной реки города – Зайендеруд. Власти заверили их, что решают проблему.