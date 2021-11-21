Песков: США и их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ

В Кремле заявили, что некоторые шаги смогли бы снизить напряжённую ситуацию вокруг Украины: НАТО необходимо прекратить провокации у границ РФ и накачивать Киев современным вооружением.

«Выход есть. НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у наших границ, НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

Он отметил: «Соединенные Штаты и их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ. И, конечно, страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия, о которых мы с вами уже говорили».