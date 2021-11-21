Meta до 2023 года не будет вводить в своих приложениях сквозное шифрование сообщений

Meta — материнская компания Facebook и Instagram — не будет вводить в своих приложениях сквозное шифрование сообщений до 2023 года, сообщает The Guardian.

Планы технологической империи Марка Цукерберга оказались под угрозой из-за опасений различных организаций, занимающихся защитой детей. В частности британское Национальное общество предупреждения жестокого обращения с детьми отмечает, что введение шифрования сыграет на руку злоумышленникам. Так как ни сами платформы, ни представители правоохранительных органов не будут иметь доступа к сообщениям. Содержимое смогут видеть только автор и адреса.

Ранее предполагалось, что процесс будет запущен в 2022 году, но теперь компания Meta объявила, что планы откладываются до 2023 года.

Сквозное шифрование уже используется в мессенджере WhatsApp, в мессенджере Facebook уже внедрено шифрование видео- и аудио-звонков.

Приложения Meta ежедневно используют 2,8 млрд человек. В 2020 году технологические гиганты передали в Американский центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей более 21 млн обращений в связи с зафиксированными на их платформах фактами сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних. Из них более 20 млн пришлось на Facebook.