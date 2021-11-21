The National Interest: Россия и США 5 раз были близки к ядерной войне

Россия и США после Карибского кризиса были близки к Третьей мировой войне с применением ядерного оружия как минимум пять раз, пишет «Газета.ру» со ссылкой на The National Interest.

Как пишет журналист Джеймс Кларк, 20 февраля 1971-го случайно сработала Система экстренного вещания. В результате на 40 минут радиовещание было приостановлено и американцы ждали сообщения из Белого дома. Но это оказалось ошибкой — не было ни ядерных ракет, ни наступления вражеской армии на территорию США.

В 1979 году, американские военные приняли учебную тревогу за реальную, напоминает журналист. Тогда компьютеры Североамериканского командования воздушно-космической обороны NORAD показали массированный ядерный удар, нацеленный на командные пункты США. Однако по факту никакой войны не было, а реалистичную запись с учебной тревогой ошибочно запустили на компьютере, отвечавшем за раннее предупреждение ракетных ударов.

В 1980 году произошел еще один сбой в компьютере, в результате которого военное командование США получило предупреждение о нанесении СССР ядерного удара.

«Оказалось, одна компьютерная микросхема на мониторе вышла из строя, и на экране появилось случайное количество атакующих ракет», — говорится в статье.

В сентябре 1983 года в СССР зафиксировали сигнал тревоги, что США запустили пять межконтинентальных баллистических ракет в направлении Советского Союза. В действительности, система обнаружения ошибочно приняла солнечный свет от облаков возле Монтаны за запуск ракеты.

В ноябре 1983 года, как пишет The National Interest, США и Советский Союз подошли ближе всего к началу третьей мировой войны, чем когда-либо. Тогда, во время учений НАТО в Европе Able Archer 83, американцы перебросили к границам Союза 19 тыс. военнослужащих.