Honda провела испытания грузового беспилотника

Honda протестировала второй прототип грузового беспилотника — его можно использовать на стройке и в спасательных работах.

Прототип беспилотника использовали на строительной площадке компании Black & Veatch в Нью-Мексико. Машина проложила дорогу на 4 км², останавливалась на заданных точках и перевозила стройматериалы, воду и другие запасы, уточняет vc.ru.

Honda AWV похожа на грузовик без верхней части. Максимальная грузоподъёмность — до 399 кг, буксировка — до 750 кг, дальность хода — до 45 км, на одном заряде беспилотник работает до шести часов.

В машину встроен лидар, радар, 3D-камеры и GPS. Ею также можно управлять дистанционно.

В компании сообщили, что Honda AWV сможет применяться в разных отраслях, где нужны беспилотные устройства для бездорожья, где не хватает рабочей силы или опасных местах. Honda не сообщила, когда начнёт производство рабочих беспилотников и сколько они будут стоить.

