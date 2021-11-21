От источника воды на Гавайях исходит явный запах пива

Источник воды в Вайпио на Гавайях загрязнился промышленными отходами со склада пивоваренной компании настолько, что, как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Hawaii News, содержание алкоголя в воде составило 1,2%.

Местные жители и экоактивисты сообщают об очень сильном запахе пива, исходящем от источника.

«Однажды мы сюда пришли, и создалось впечатление, что ты пришел в паб, который не открывался три или четыре дня», — сообщил энвайроменталист Кэррол Кокс, участвовавший в проведении замеров концентрации алкоголя в воде.

По информации местного министерства транспорта, загрязнение вызвано утечкой cо склада пивоваренной компании Paradise Beverages — самого крупного производителя алкогольных напитков в штате. При этом в самой компании заявляют, что о каких-то выводах пока говорить рано.