Насилие против женщин стало причиной протестов во Франции

Десятки тысяч протестующих прошли по Парижу и другим французским городам, требуя от правительства дополнительных мер по предотвращению насилия в отношении женщин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ABC News.

Демонстрации прошли на фоне возросшего количества убийств женщин со стороны их партнеров, а также сексуальных домогательств и насилия.

Протестующие прошли маршем в Париже под большим плакатом с надписью «Прекратите сексистское и сексуальное насилие».

Активисты призвали правительство президента Эммануэля Макрона ежегодно выделять 1 млрд евро ($1,1 млрд) на борьбу с насилием в отношении женщин вместо 360 млн евро ($406 млн), потраченных сейчас, частично на создание большего количества приютов.

Протесты приурочены к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который пройдет 25 ноября.