Дегати показал фото из Агдама

Убив многих жителей, заставив других уходить босиком и не позволив им забрать свои вещи, армянские военные заняли город Агдам в 1992 году.

Они разграбили дома, офисы, магазины, культурные центры, музеи, места поклонения, а затем продали двери, окна, кровельные балки, водопроводные трубы иранским купцам и в Армению.

Я понял, что эти разрушения являются не результатом военных действий, а преднамеренным грабежом.

Я приехал в этот цветущий и красивый город в марте 1992 года, чтобы сфотографировать резню жителей близлежащего города Ходжалы.

Спустя 28 лет я вернулся 21 ноября 2020 года, на следующий день после освобождения.

Я до сих пор чувствую волну потрясений в уме и душе.

Пожалуйста, поделитесь, с надеждой, что этого больше никогда не повторится, нигде в мире.

Об этом в соцсети «Инстаграм» написал всемирно известный фотожурналист Реза Дегати, проиллюстрировав сказанное соответствующими фотографиями.