Возросло число жертв наводнений в Индии (обновлено)

Из-за наводнений в юго-западном штате Андхра-Прадеш в Индии погибли как минимум 29 человек, более 100 пропали без вести, сообщили власти штата.

«Число погибших выросло до 29, затоплены 1316 деревень. В связи с большой вероятностью осадков правительство штата перешло в режим ожидания», — сообщил представитель властей телеканалу India TV.

Для оценки ущерба главный министр штата Джаган Мохан Редди провёл аэрофотосъемку в затопленных районах. Он также обсудил сложившуюся ситуацию с местными чиновниками, получил подробную информацию о разрушениях и попросил провести подсчёт потерь урожая, как только паводок отступит. Правительство штата объявило о выплате по 500 тысяч рупий (6,7 тысячи долларов США) родственникам погибших.

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По меньшей мере 17 человек погибли и десятки числятся пропавшими без вести в южном индийском штате Андхра-Прадеш после нескольких дней сильных дождей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ABC News.

В четверг на штат обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения по меньшей мере в пяти районах. За последние несколько дней поступали сообщения о гибели людей в различных районах. Официальные лица предупредили, что их число может возрасти по мере продолжения спасательных операций.

В одном из наиболее пострадавших от непрекращающихся дождей районе Кадапа власти закрыли местный аэропорт.