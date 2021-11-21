Сократилось число мигрантов, рвущихся из Беларуси в Польшу

Число мигрантов на белорусско-польской границе уменьшилось. Также уменьшилось и количество попыток нелегального пересечения границы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на погранслужбу Польши.

При этом в Варшаве считают, что миграционный кризис еще в самом разгаре.

«Вчера было несколько попыток насильственного перехода границы. Самая большая группа состояла примерно из 200 иностранцев, остальные — из десятков человек», — говорится в сообщении ведомства.

Пограничники добавили, что мигранты вели себя агрессивно — бросали в польских военнослужащих камни и петарды.