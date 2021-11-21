В Ленинградской области убили уроженца Еревана

В России убит армянский бизнесмен.

После столкновения с отбойником на трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области из багажника автомобиля Mitsubishi Galant выпало тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По информации местного портала 47news, водитель и двое пассажиров хотели скрыться с места аварии, но полиция их задержала. Погибшим оказался 50-летний уроженец Еревана, бизнесмен Аркади Казинян.

Причины его убийства, которое совершили в гаражном кооперативе «Лагуна» в Калининском районе Петербурга, пока не известны. Злоумышленники планировали отвезти труп в лес и закопать: в автомобиле нашли лопату и мешки. Задержанных допросят следователи.