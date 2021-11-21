США передали Киеву патрульные катера для усиления ВМС Украины



В Одессе ожидают прибытия из США двух военных катеров для Украины. Грузовое судно Ocean Grand под флагом США с двумя катерами Island на борту в субботу прошел через пролив Дарданеллы.

Катера, предоставляемые Киеву Вашингтоном, предназначены для усиления Военно-морских сил Украины. Об этом сообщило агентство Reuters и система отслеживания судов Vesselfinder.

Грузовое судно Ocean Grand, на борту которого находятся два патрульных катера класса Island, вышел из Балтимора 8 ноября и взял курс на Одессу. Украинские моряки уже прошли подготовку по расширенной программе на судах в США.

Два катера – это часть американского пакета мер безопасности для Украины. Стоимость пакета превышает 2,5 миллиарда долларов.

Летом текущего года Госдепартамент США одобрил продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и оборудования на сумму около 600 миллионов долларов.

Украина, которая стремится к сближению с НАТО, получила большую партию американских боеприпасов и противотанковые ракеты Javelin, что вызвало негативную реакцию Кремля.