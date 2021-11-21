Зеленский: Украина продолжает платить большую цену за свою свободу



Украина уже заплатила и продолжает платить большую цену за свою свободу. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский по случаю празднования Дня достоинства и свободы.

«Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся. И пора уже изменить самовосприятие и мышление», — отметил политик в своём видеообращении.

По его словам, украинцы талантливый народ. Они не подавлены и не захвачены.