В Польше допустили возможность полного закрытия границ с Беларусью



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство республики рассмотрит возможность полного закрытия границ с Беларусью. Об этом пишет РИА Новости.

Об этом государственный деятель сообщил во время встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в воскресенье, 21 ноября, в Таллине. В настоящее время Польша закрыла только один автодорожный пункт пропуска «Кузница».

«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал Моравецкий.