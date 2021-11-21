МИД Японии обеспокоен совместным воздушным патрулированием РФ и КНР у границ страны



Япония обеспокоена совместным воздушным патрулированием ВКС РФ и китайских ВВС над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fuji японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

«По дипломатическим каналам мы передали Китаю и России нашу обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности», — сказал он.

В авиагруппу входили два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России и два стратегических бомбардировщика «Хун-6К» китайских ВВС. Самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У. Южная Корея и Япония поднимали свои истребители в связи с совместным патрулированием КНР и РФ, никакого нарушения воздушных границ при этом зафиксировано не было.