Посольство США призывает американцев быть осторожными возле границ Армении и Азербайджана



Посольство США призвало своих граждан не посещать границу Армении с Лачинским и Кельбаджарским районами Азербайджана (Западный Зангезур) из-за усиления мер азербайджанскими иммиграционными и таможенными пропускными пунктами на автотрассе M2 и M17.

Сотрудникам посольства и членам их семей сейчас запрещено совершать несущественные поездки между селами Караундж и Давид-Бек по автотрассе M2 и между Капаном и Чакатеном по автотрассе M17.

Гражданам США также рекомендуют продолжать проявлять осторожность близ всего периметра международных границ между Арменией и Азербайджаном, избегать поездок вблизи зоны карабахского конфликта и линии соприкосновения, говорится в заявлении посольства.