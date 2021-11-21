Трамп посетовал по поводу очередной «охоты на ведьм» в США



В США началось расследование, призванное установить ошибки, допущенные предыдущей американской администрацией, в рамках борьбы с COVID-19. Бывший хозяин Белого дома уже назвал данный процесс «охотой на ведьм».

Политик заявил, что при нем предпринимались беспрецедентные и потрясающие усилия по борьбе с коронавирусом. «За последний год от ковида умерло больше американцев, чем за весь 2020 год», — подчеркнул республиканец.

Он уже попросил экс-главу Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро «не допустить того, чтобы невменяемые демократы дискредитировали достижения» его администрации. «Охоте на ведьм нужно положить конец», — цитирует Трампа ТАСС.