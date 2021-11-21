Франция направляет спецназ на Гваделупу для подавления беспорядков



Франция направляет подразделение полицейского спецназа в количестве 50 человек для восстановления порядка на французской заморской территории Гваделупа, пострадавшей от беспорядков и грабежей на фоне протестов против протоколов COVID-19, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

После встречи с министром заморских территорий Себастьеном Лекорну Дарманен сказал журналистам, что «государство будет твердо стоять на своем», передает «Интерфакс».

В ходе беспорядков на Гваделупе, где были разграблены магазины, а протестующие открывали огонь по полицейским, были арестованы более 30 человек.

Дополнительные 50 человек увеличат численность полиции и жандармов, имеющихся на Гваделупе, до 2 тыс. 250 человек, сообщил Дарманин.

Префект Гваделупы Александр Рошат, представляющий французское правительство на архипелаге, в пятницу ввел комендантский час с 6 вечера до 5 утра после пяти дней гражданских беспорядков.