Юная американка остановила Байдена «приемом карате»



Президент США Джо Байден провел традиционную церемонию помилования индеек в Розовом саду Белого дома 19 ноября — на этот раз чести пережить Рождество удостоились птицы с именами Желе и Арахисовое Масло.

Однако телеканал C-SPAN наглядно продемонстрировал, что не все были рады видеть главу государства.

На ролике видно, как Байден вплотную приблизился к маленькой девочке, которая была на руках у женщины. Ребенок начал отворачиваться, но американский лидер не унимался и попытался дотронуться до девочки пальцем.

В ответ недовольная посетительница церемонии резко остановила Байдена, продемонстрировав «прием карате», как это движение назвали в Сети.

