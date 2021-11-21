Пекин понизил уровень дипотношений с Вильнюсом из-за открытия представительства Тайваня



Китай в связи с открытием в Вильнюсе представительства Тайваня принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой, говорится в заявлении МИД КНР.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что, несмотря на решительные протесты со стороны Пекина, Вильнюс выдал тайваньской администрации соответствующее разрешение.

«Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительный протест, китайская сторона приняла решение о понижении дипломатических отношений между двумя странами до уровня поверенного в делах», — сообщили в МИД.

В Пекине подчеркнули, что этими действиями Вильнюс нарушил взятые на себя политические обязательства, закрепленные в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, что является подрывом суверенитета и территориальной целостности Китая, а также грубым вмешательством в его внутренние дела.