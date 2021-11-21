Байден намерен баллотироваться на второй срок



Президент США Джо Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни заверяют сторонников в планах 79-летнего американского лидера баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как поясняет издание, усилия, направленные на то, чтобы убедить сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме на еще один срок, предпринимаются в связи с тем, что многие демократы предполагают, что Байден, возможно, не будет участвовать в следующих выборах, учитывая, в частности, его возраст — к моменту голосования ему будет 81 год. Еще один аспект связан со снижением рейтинга — к настоящему моменту работу Байдена на посту президента одобряют около 40% жителей страны.

«Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться. <…> И я этому рад», — заявил друг Байдена и бывший сенатор-демократ Крис Додд. Кроме того, как отмечает The Washington Post, о своем намерении участвовать в выборах Байден заявлял ранее в этом месяце на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии. «То, что он заявляет публично, — это то, во что он твердо верит. Он не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально», — заявил изданию бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл, присутствовавший на этом мероприятии.

Однако, по данным газеты, подобные заверения не остановили разговоры среди демократов о том, появится ли имя Байдена в избирательных бюллетенях в 2024 году. Такое заключение «Вашингтон пост» сделала на основании бесед с 28 стратегами и официальными лицами Демократической партии. Так, некоторые из них скептически относятся к подобным заявлениям президента и его помощников, полагая, что им независимо от истинных планов выгодно говорить о переизбрании, чтобы не допустить ослабления позиций Байдена сейчас. Другие же отмечают, что еще одна предвыборная кампания может подразумевать гораздо более насыщенный график, чем относительно спокойная кампания 2020 года, большинство мероприятий в рамках которой проходили в виртуальном формате из-за пандемии.

При этом, по сведениям издания, в случае решения Байдена участвовать в президентской гонке официальные лица Демократической партии на этапе внутрипартийной борьбы за выдвижение кандидатом на выборах от демократов намерены поддержать действующего главу государства, а не других претендентов.

Как ожидается, официально о своем решении касательно участия в борьбе за пост президента Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс. Они пройдут в ноябре 2022 года.