Россия и США отправят совместную миссию на Венеру

РФ и США договорились о совместной миссии по исследованию Венеры, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, Венера традиционно считалась «русской планетой», потому что туда садились только советские аппараты, а больше никто не отправлял посадочные аппараты на планету «с кромешным адом буквально вместо атмосферы».

Россия планирует в ноябре 2029 года отправить к Венере автоматическую станцию «Венера-Д», состоящую из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.

Программа исследования Венеры включает еще две миссии: в июне 2031 года — для продолжения исследования атмосферы планеты, в июне 2034 года — для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.