В ВОЗ заявили, что 500 тыс. человек умрут в Европе от COVID-19 без ужесточения ограничений

Около 500 тыс. человек могут умереть в Европе в зимний период в результате пандемии коронавируса, если страны региона не ужесточат ограничения. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

По его словам, ВОЗ «очень встревожена» повышенными темпами распространения COVID-19 в Европе, в связи с чем эксперты рекомендуют продолжать носить медицинскую маску, а также пройти курс вакцинации всем тем, кто еще не сделал прививку. Как отметил Клюге, очередная волна коронавируса наблюдается в Европе из-за приближения холодов, низких показателей вакцинации в ряде государств и появления более заразных штаммов.

«COVID-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе», — подчеркнул он, добавив при этом, что обязательную вакцинацию для борьбы с пандемией следует рассматривать лишь как крайнюю меру. В то же время Клюге указал, что «было бы очень своевременно» начать «законодательную и общественную дискуссию» по этому вопросу. «Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить», — заявил он.