В Финляндии задумались о строительстве заграждений на границе с Россией

В Финляндии политики и общественность обсуждают вопрос о строительстве на границе с Россией заграждений, которые не позволили бы мигрантам пересекать рубежи государства вне контрольно-пропускных пунктов, сообщает «Интерфакс».

Бывший глава МИД Финляндии депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен ранее заявлял о необходимости строительства заграждений на восточной границе страны. Политик отметил, что аналогичные заборы в этом году начали строить в Польше, Литве и Эстонии после того, как в ЕС из Белоруссии стали проникать мигранты из стран Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Сил обороны Эстонии вместе с сотрудниками департамента полиции и погранохраны республики начали строительство временных пограничных заграждений на восточной границе.