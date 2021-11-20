Блинкен предостерег ЧВК «Вагнер» от вмешательства в Мали

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег сторонние силы, включая частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», от вмешательства в ситуацию в Мали. Об этом сообщило агентство France-Presse.

По его данным, во время визита в Сенегал шеф американской дипломатии заявил, что Вашингтон «с Мали и партнерами содействует усилиям в поддержку стабильности» в стране. «Как мне кажется, особенно прискорбно было бы, если бы иностранные действующие лица, я, в частности, имею в виду группу «Вагнер», занимались бы еще большим усложнением [ситуации]», — утверждал Блинкен.

«Как только демократически избранное правительство приступит к исполнению своих обязанностей, международное сообщество готово поддержать Мали», — добавил он.