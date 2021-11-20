В МИД Польши обвинили Россию и Беларусь в «гибридных операциях» против ЕС

Россия и Беларусь ведут информационную кампанию против ЕС и Польши в ситуации в мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявил газете Die Welt заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передает «Газета.ру».

«Я прямо говорю, мы имеем дело не с миграционным кризисом. Это «гибридная операция» против Польши и ЕС <…> [Президент Беларуси] Александр Лукашенко использует людей из различных стран, доставляет их к нашей границе, дает им указания, снабжает их инструментами, камнями и гранатами. Эти люди прибывают в Беларусь по действительным визам и с одобрения Минска», — заявил польский дипломат.

По его словам, Беларусь ставит своей целью выставить Польшу «бесчеловечной страной», которая является «виновницей миграционного кризиса». При этом, заявил он, его страна отправила конвои с гуманитарной помощью в Беларусь, но Минск якобы отказался от нее. Ситуацию на границе с Беларусью Пшидач назвал «динамичной».

«Мы имеем дело с агрессивными группами мигрантов и белорусскими подразделениями, которые побуждают их к попыткам штурма границы и другим провокациям <…> Там очень опасно для всех», — сказал замминистра.

Беларусь, со своей стороны, заявила, что Польша намеренно обостряет отношения со страной, и что власти страны проиграли в ситуации на польско-белорусской границе.