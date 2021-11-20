Глава Пентагона: К концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что американская боевая миссия в арабской стране завершится до конца текущего года, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи», — говорится в письменном заявлении Кирби.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейший этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на «консультировании, помощи и обмене разведданными» с иракскими военными в рамках кампании по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

Шеф Пентагона также вновь выразил осуждение в связи с недавней попыткой нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими и высказал надежду, что дальнейшее формирование нового правительства арабской страны будет протекать мирно.

Встреча глав оборонных ведомств двух стран состоялась на полях ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности «Манамский диалог».