Эстония начала отграждаться от России

Военнослужащие Сил обороны Эстонии вместе с сотрудниками департамента полиции и погранохраны республики начали в субботу строительство временных пограничных заграждений на восточной границе, передает ТАСС.

«Только благодаря реальным действиям мы узнаем, какова совместная способность Сил обороны и департамента полиции и погранохраны по установке временных заграждений на границе и какие для этого необходимы материально-техническая база и людские ресурсы, — приводит агентство BNS слова заместителя гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерта Беличева. — В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».

Как указано в сообщении, работы начались на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.