Саакашвили начал есть после голодовки

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку, он принимает пищу по схеме и состояние его здоровья стабильное, заявила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе, передает РИА Новости.

«Пациент проходит все соответствующие терапии. Мы разработали соответствующую тактику лечения. В этом процессе были подключены не только члены консилиума, но и врачи республиканской больницы и гастроэнтеролог. Пациент принимает пишу согласно схеме, состояние здоровья стабильное»,- заявила врач журналистам.

По словам медика, Саакашвили жалуется на головные боли, за ним пристально следят врачи.