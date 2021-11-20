США не будут воевать с Россией из-за Украины

Планы Вашингтона в отношении России подтверждают, что Соединенные Штаты не намерены вступать в войну с РФ из-за Украины. Такое мнение выразил глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции в отношении России в случае «вторжения на Украину».

По словам Климова, это сообщение иллюстрирует театр русофобского абсурда. Представитель Совфеда отметил, что при вдумчивом прочтении новости о санкциях, которая была предложена порталом Axios, можно понять, что речь идет лишь о следующем:

«В случае гипотетической войны украинских милитаристов с Россией американцы ограничатся лишь очередными санкциями в отношении Москвы (например, как предлагают сенаторы, не будут давать нашим военным визы в США, американцам запретят покупать долговые бумаги РФ, а европейцам перепродавать наш газ через СП2)», — подчеркнул Климов.

Сенатор напомнил, что еще в 2014 году бывший президент США Барак Обама при обращении к американцам заявил, что воевать с Россией из-за Украины или кого-либо еще американцы не собираются.

«Иными словами, ястребов на Вашингтонском политическом Олимпе полно, но самоубийц среди них не наблюдается», — подытожил политик.

Накануне стало известно, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Вашингтона.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от «нападения» на Украину.