Литва построила военную базу на границе с Беларусью

Литовские военные создали новую военную базу около границы с Беларусью для размещения дополнительного контингента с целью усиления пограничной охраны, сообщили в пресс-службе ВС Литвы.

Указано, что передовая оперативная база (forward operating base, FOB) была построена в промышленном районе в городе Друскининкай вблизи границ с Беларусью и Польшей.

«Командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, посетивший передовую оперативную базу в Друскининкай, ознакомился с операцией по охране государственной границы, наблюдал за совместными тренировками солдат со Службой общественной безопасности и полицейскими», – говорится в сообщении.