В США показали новый секретный беспилотник

Центр передового опыта в области вооружений Военно-воздушных сил США выложил видео, на котором можно увидеть «секретный» перспективный разведывательный беспилотник RQ-180 White Bat, передает Газета.Ru.

Подчеркивается, что дрон выполнен по схеме «летающее крыло». Предполагается, что аппарат имеет связь со стратегическим стелс-бомбардировщиком В-21 Raider, который способен управлять роем беспилотников. Не исключается, что новый беспилотник будет работать в рамках системы B-21.

В ролике также показываются и другие достижения в области разведки. На кадрах демонстрируются актуальные и перспективные разведывательные дроны.