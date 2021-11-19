Австрия вводит локдаун

Власти Австрии с понедельника вводят комендантский час в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Австрии Александер Шалленберг.

По словам главы правительства, решения, принятые в последние недели в рамках борьбы с новым типом коронавируса (COVID-19), оказались недостаточными и рост суточных показателей заболеваемости продолжается, пишет «Анадолу».

При этом премьер отметил, что было приложено немало усилий, чтобы не вводить комендантский час для лиц, которые были вакцинированы или переболели этой болезнью, однако вопреки принятым в последние недели решениям желаемого уровня интереса к вакцине достичь не удалось.

Граждане не решаются пройти вакцинацию из-за «антипрививочного» подхода некоторых политических кругов и различных организаций, считает он.

«Это «атака» на систему здравоохранения страны. На данный момент значительно увеличилось количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии», — продолжил глава австрийского правительства.

Шалленберг подчеркнул, что власти также хотят положить конец распространению опасной инфекции и «избавиться» от замкнутого круга карантинных ограничений, в том числе комендантского часа.

«Вчера мы приняли непростое решение. Началась работа над тем, чтобы с 1 февраля 2022 года ввести в стране обязательную вакцинацию», — добавил он.