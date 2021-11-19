Украинская Нацгвардия проводит учения вблизи границы с Беларусью



Служащие национальной гвардии Украины начали учения в Черниговской области в пункте пропуска «Новые Яриловичи», который находится в 800 метрах от границы с Беларусью, сообщил в пятницу телеканал «Дом».

«Сегодня 19 ноября, Украина проводит военные учения на пункте пропуска «Новые Яриловичи» вблизи границы с Беларусью. В учениях принимают участие нацгвардейцы, которые прибыли на подмогу пограничникам. Сегодня отряды прошли ежедневные тренировки и были отработаны маневры», — отмечается на сайте канала.

Число служащих нацгвардии, которые принимают участие в тренировках, не уточняется.