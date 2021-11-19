Лавров заявил, что Москва не позволит ущемлять национальные интересы России

Москва никому не позволит ущемлять национальные интересы России на фоне постоянных провокаций со стороны НАТО, которые в том числе включают подготовку украинской армии к тому, чем в Киеве постоянно угрожают — взятием Донбасса силой и посягательствами на Крым, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что Россия не будет закрывать глаза на «повседневные и грубейшие» провокации НАТО и Евросоюза, которые в том числе включают попытки подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать военно-тренировочные миссии для украинцев и готовить «украинскую армию к тем действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс и посягает на Крым».

«Мы видим, что происходит. Но, вас уверяю, никогда не позволим, чтобы наши законные национальные интересы каким-либо образом ущемляли. У нас есть все, чтобы это обеспечить», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.