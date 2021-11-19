Эстония направит в Польшу 100 военнослужащих для помощи в охране границы с Беларусью

Власти Эстонии направят 100 военнослужащих в Польшу по просьбе военного руководства этой страны, чтобы помочь в охране границы с Беларусью.

Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет, его слова приводи РИА Новости.

«К настоящему времени я подписал протокол собрания, на котором мы решили отправить 100 человек в Польшу», — сказал глава оборонного ведомства Эстонии.

Подготовительное подразделение направят в Польшу в эти выходные, а основные части должны прибыть на следующей неделе, уточнил Лаанет.

Отмечается, что в Польшу также отправят беспилотные летательные аппараты вместе с командами управления.