Саакашвили: Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже больше месяца голодает в тюрьме, призвал США вмешаться в его ситуацию ради демократии в Грузии. Об этом со ссылкой на письмо политика сообщает Bloomberg.

По данным информагентства, экс-лидер Грузии рассказал об избиениях и унижениях в тюрьме. Он указал, что однажды его протащили по асфальту под насмешки других заключенных, и попросил американцев о спасении.

«Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», — приводит издание слова Саакашвили из переданных через адвокатов записок. Кроме того, заключенный заявил, что грузинские власти не позволяют ему присутствовать на судебных заседаниях и отказываются перевести его в гражданскую больницу.

Отмечается, что Минюст Грузии данные заявления прокомментировать отказался.