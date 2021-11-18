Бельгия ужесточила требования к ношению масок

Бельгия усилила коронавирусные ограничения, сделав работу из дому обязательной четыре из пяти дней в неделю и ужесточив требования к ношению масок. Об этом пишет «Европейская правда».

В Консультативном комитете страны сообщили, что требование работать из офиса только один день в неделю начнется со следующей недели и продлится до 12 декабря. После этого люди смогут работать из офиса два дня в неделю.

Премьер-министр Александр Де Кро сказал, что «эпидемиологическая ситуация в минусе», но «к счастью, благодаря усилиям тех, кто получил прививку — привиты 9 из 10 взрослых — мы не столкнулись с карантином».

«Мы также переходим к очень широкому обязательству относительно масок для лица. Правило касается внутренних помещений, а также мероприятий, если они проходят на улице», — сказал глава правительства.

Обязательство носить маску распространили на детей от 10 лет (ранее было 12 лет).

В индустрии гостеприимства помимо использования билета Covid Safe Ticket (CST), персонал и клиенты должны носить маски. Правило распространяется также на театры, концертные площадки, музеи и кинотеатры. CST будет обязательным для мероприятий, посещающих по крайней мере 50 человек в помещении и по крайней мере 100 человек на открытом воздухе.

Повторные прививки от COVID станут доступны для всех до марта или апреля, и комитет призвал как можно быстрее вакцинировать детей 5-11 лет.