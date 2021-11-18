Впервые с 2013 года состоялся телефонный разговор между лидерами Турции и Израиля

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообщался по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Она отмечает, что это первый телефонный разговор главы израильского правительства с турецким лидером с 2013 года.

Указывается, что Беннет «поблагодарил Эрдогана за его усилия по освобождению израильтян Натали и Морди Окнин», арестованных на прошлой неделе в Стамбуле за фотосъемку резиденции турецкого президента. Премьер также «положительно оценил уровень взаимодействия турецкой и израильской сторон по гуманитарным вопросам», добавив, что это сотрудничество отличалось эффективностью.