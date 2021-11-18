Меркель констатировала наступление четвертой волны ковида в Германии

Ситуация с коронавирусом в Германии драматическая, четвертая волна накрыла страну со всей силой. Об этом заявила врио канцлера ФРГ Ангела Меркель 17 ноября на съезде мэров городов Германии, сообщает «Гордон» со ссылкой на The Guardian.

«Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Число новых случаев заражения каждый день выше, чем когда-либо раньше… И ежедневное количество погибших также пугает», – цитирует издание слова Меркель.

Она призвала скептиков вакцинации изменить свое мнение.

«Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей – это выход из пандемии», – подчеркнула Меркель.

Врио канцлера заявила, что в борьбе с коронавирусом необходимы национальные усилия, и обратилась к региональным властям с просьбой ввести более жесткие ограничения в зависимости от количества инфицированных людей, госпитализированных в течение недели.