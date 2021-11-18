Багратян сетует на отсутствие грузового сообщения с Ираном

Граница с Ираном, по сути, закрыта, у нас нет грузового сообщения с Ираном. Об этом на встрече с журналистами 18 ноября заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

По его убеждению, Никол Пашинян врет, что ситуация в Сюнике (Зангезур – прим. Минвала) не мешает связям с Ираном.

«На данный момент грузоперевозки с Ираном приостановлены, поскольку они возможны только по той дороге (имеет в виду дорогу Горус-Кафан – прим.Минвала). Большие грузовики и автобусы не могут проехать по построенной властями Армении альтернативной дороге. Серьезных торгово-экономических связей с Ираном не будет до тех пор, пока мы не построим дорогу Сисиан (Гаракилсе – прим. Минвала) – Баргушат – Каджаран — Личк (Гель – прим. Минвала). Китайцы обещали построить платную дорогу за 48 месяцев. В мае 2018 года Никол Пашинян попросил меня сделать все, чтобы китайцев не упустить. Но вскоре к этому подключился Тигран Авинян (бывший вице-премьер). Наверное, ему было поручено сорвать все проекты с участием китайцаев», — отметил он.