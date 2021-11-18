Путин назвал Россию «миролюбивым государством»

Российская Федерация является суверенным, самостоятельным и миролюбивым государством. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.

По его словам, которые приводит RT, установки, закреплённые в Конституции России «определяют вектор развития суверенного, самостоятельного, миролюбивого российского государства».

Среди таких ценностей Путин перечислил верность Отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре и традициям.

Он также назвал Россию «деятельным членом международного сообщества».