Маск анонсировал «дюжину» орбитальных полетов Starship



Американская SpaceX планирует осуществить первый тестовый орбитальный полет космического корабля Starship в январе или феврале 2022 года. Об этом сказал основатель компании Илон Маск, сообщило накануне издание Space.com.

Маск выступил на видеоконференции заседания Совета по космическим исследованиям и Совета по физике и астрономии, которые входят в состав Национальных академий наук, инженерии и медицины США.

По его словам, уже завершено создание прототипа ракеты-носителя и орбитального корабля, а в ноябре завершится сооружение стартового комплекса.

Маск отметил, что вслед за первым тестовым пуском прототипа последует целая серия следующих.

«Мы надеемся провести дюжину запусков в следующем году. Может быть, больше», – сказал он и не исключил неудач, в том числе и с первым пуском.

Напомним, еще в августе SpaceX собрала первую ракету Starship, которая разрабатывается для пилотируемых полетов на Луну и Марс. Общая ее длина 120 метров, что делает ракету самой большой среди всех, когда-либо построенных для полета в космос.