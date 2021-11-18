Уборщик, работавший у министра обороны Израиля, подозревается в шпионаже в пользу Ирана



Уборщик, работавший в доме министра обороны Израиля Бени Ганца, арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, сообщила Служба общей безопасности еврейского государства ШАБАК.

«В рамках совместной деятельности Службы общей безопасности и полиции Израиля в ноябре 2021 года гражданин Израиля Омри Горен, работавший по дому и убиравший у министра обороны, был арестован для допроса. Расследование показало, что Омри по собственной инициативе, за несколько дней до ареста, через одну из социальных сетей связался с организацией, связанной с Ираном, и предложил помощь различными способами, учитывая его вхожесть в дом министра», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, по версии следствия, уборщик предложил установить вредоносное программное обеспечение на компьютеры Ганца. В качестве доказательства серьезности своих намерений и возможностей подозреваемый прислал фотографии различных комнат в доме министра, в том числе изображение компьютера Ганца.