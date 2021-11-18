Тайвань приступает к строительству подводных лодок для противостояния с Китаем



На сегодняшний день Тайвань фактически не имеет подводного флота, в составе ВМС числятся две дизель-электрические подлодки типа «Гуппи-II» построенные в США в 1944–1950-х годах, а также две класса «Хай Лун», закупленные в Нидерландах в 1987–1988 годах. Если «Хай Лун» еще более-менее могут выполнять боевые задачи, то «Гуппи» давно уже стоят на приколе и используются для обучения подводников.

Фактическое отсутствие подлодок вынудило Тайбэй в начале 2000-х обратиться к США, но в Вашингтоне в продаже субмарин Тайваню отказали, не захотев окончательно портить отношения с Пекином, выступавшим категорически против. После этого было принято решение строить субмарины самостоятельно, однако до реализации программы руки у них дошли только два года назад.

Все дело в том, что Тайвань не имеет никакого практического опыта в строительстве подлодок. Как заявляется, новые субмарины собственной разработки будут напоминать нидерландские «Хай Лун», но с современным оборудованием и вооружением. Кое-какую помощь окажут и США, ранее сообщалось о поставке на остров ключевых технологических компонентов для строительства субмарин: цифровые гидролокаторные системы, интегрированные системы боевого управления и перископы. Вооружение тоже будет американское: тяжелые 533-мм торпеды Mk.48 Mod 6 и ПКР UGM-84L «Harpoon».

Строительством подлодок будет вести компания China Shipbuilding Corporation (CSBC), всего планируется ввести в строй восемь НАПЛ, первая ДЭПЛ должна быть готова уже к 2024 году.